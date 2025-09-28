Die Maindays 2026 rücken die Transformation der Instandhaltung in den Mittelpunkt. Themen wie KI, Datenanalyse, Predictive Maintenance, ROI, Prozessoptimierung oder Dokumenten- und Contractor-Management prägen das Programm. Gesucht werden außerdem erneut herausragende Projekte für den Award „Maintainer 2026“.

Der Umbruch ist offensichtlich: Unternehmen müssen nicht nur effizient arbeiten, sondern ihre Instandhaltung aktiv weiterentwickeln, um die Produktion langfristig abzusichern. Die Maindays 2026 setzen dafür Impulse und zeigen, wie sich Ideen in konkrete Projekte überführen lassen.

Im Zentrum stehen zukunftsweisende Themen wie KI und Datenverarbeitung, Predictive Maintenance, ROI und Messbarkeit, Prozessoptimierung sowie Stillstandreduzierung. Ergänzt wird das Spektrum um Contractor-Management und intelligente Dokumentenprozesse. Die Veranstaltung verspricht Einblicke aus der Praxis und Raum für Erfahrungsaustausch.

Mit dem Award Maintainer 2026 zeichnet die Community erneut bemerkenswerte Leistungen aus. Bewerben können sich Teams und Unternehmen, die erfolgreiche Verbesserungen oder innovative Lösungen in der Instandhaltung umgesetzt haben. Prämiert werden die Kategorien Excellence in Instandhaltung und technischem Service sowie ein Sonderpreis für Innovation.

Die ausgezeichneten Projekte werden am 5. Mai 2026 in Berlin vorgestellt – in einem Rahmen, der Austausch, Networking und Sichtbarkeit ermöglicht. Das Fachpublikum erhält damit konkrete Beispiele für strategische und operative Weiterentwicklungen in der Instandhaltung.

Die Maindays 2026 bieten zudem eine Plattform, um Kontakte zu knüpfen und sich mit führenden Köpfen aus unterschiedlichen Industrien auszutauschen. Das Ziel: voneinander lernen, Best Practices diskutieren und Impulse für die eigene Organisation mitnehmen.

„Vom Reparieren zum Optimieren. Instandhaltung neu gedacht“ – unter diesem Motto steht die Veranstaltung Maindays 2026. Bild: TAC Insights

