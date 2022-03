Maintainer: Gewinner stehen fest

von Zwick am 1. März, 2022

Dem Aufruf zur Teilnahme von T.A. Cook für den „Oscar der Instandhaltung“ sind auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Unternehmen gefolgt. Nun wurden die Gewinner bekannt gegeben.

Seit vielen Jahren lobt T.A. Cook den „Maintainer-Award“ aus, um die Bedeutung der Instandhaltung für die betriebliche Produktivität (vom Kostenfaktor zum Wettbewerbsvorteil) in der deutschen Industrielandschaft in den Mittelpunkt zu rücken.

Ausgezeichnet werden sowohl unternehmenseigene Instandhaltungsprojekte als auch Projekte von Dienstleistern und Servicepartnern sowie innovative Anwendungen oder Produkte von Herstellern bzw. Entwicklern.

Im Rennen um den ersten Platz setzte sich in diesem Jahr das „Mobile Maintenance-Projekt“ von Schaeffler und die „Plant Walk-Umsetzung“ von Industrial Analytics bei Domo Caproleuna durch.

Die Gewinner präsentieren ihre Projekte, Lösungsansätze oder Produkte auf der Fachtagung Maindays 2022 am 22. März in Berlin in einem jeweils 15-minütigen Vortrag.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier als PDF.

Die Maindays finden vom 22. – 23. März 2022 in Berlin statt. Bild: T.A. Cook

