maintenance Dortmund: so vielfältig wie nie

Die nächste Auflage der maintenance in Dortmund am 30. – 31. März 2022 verspricht besonders spannend zu werden. Auf der deutschen Leitmesse der industriellen Instandhaltung werden viele Innovationen zu sehen sein, und unter den Erstausstellern sind international bekannte Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Instandhaltung.

Als führende Geschäftsplattform in Deutschland wird die maintenance auch in diesem Jahr die komplette Vielfalt der Instandhaltungslösungen präsentieren: von Werkzeugen und Ausrüstung für die Wartung, von Maschinen und Anlagen über Ersatzteile bis zu Servicedienstleistungen und Software-Lösungen für die Smart Maintenance.

Unter den rund 200 Ausstellern sind zahlreiche etablierte Unternehmen und Marktführer, die zum wiederholten Mal in Dortmund vertreten sind – zum Beispiel ABUS, Atos, Endress+Hauser, Fluke Deutschland, GreenGate, Infor, Knust Gruppe, SAP, SEW-Eurodrive, S.I.S. Süd, SKF und YNCORIS.

Ebenso beeindruckend ist die Liste der Unternehmen, die 2022 erstmals auf der maintenance vertreten sind: Alfa Laval, argvis, Bosch Cognitive Service, Hennig, Inspares, M-PT Matjeschk-Power-Tools, Pilz, TÜV Saarland und Würth. Hinzu kommen interessante Spezialisten und Startup-Unternehmen, die Innovationen für die industrielle Instandhaltung vorstellen werden. Besonders hervorzuheben sind die beiden Premium-Partner der maintenance: die Firmen Eska-Welt und Robur-Group.

Projektleiterin Maria Soloveva: „Die Besucher dürfen wirklich gespannt sein: Die Produktvielfalt, die auf sie wartet, wird so groß sein wie nie zuvor“. Abgerundet wird das Messeerlebnis durch ein ebenfalls vielfältiges Rahmenprogramm mit Vorträgen, Guided Tours und Extra-Veranstaltungen.

Dabei werden u.a. die Trend-Themen Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen, Instandhaltung 4.0 und Nachhaltigkeit in der Instandhaltung adressiert. Gemeinsam mit Forschungs- und Bildungseinrichtungen wie dem Fraunhofer IML und dem FIR an der RWTH Aachen haben die Veranstalter hier ein reichhaltiges Angebot vorbereitet.

Zu den Neuheiten des Messejahres 2022 gehört auch, dass die Leitmesse maintenance in Dortmund durch die RegioDays ergänzt wird. Diese eintägigen Fachmessen für die lokale Instandhaltungsbranche finden am 5. Oktober in Augsburg und am 16. November in Hamburg statt.

Maria Soloveva dazu: „Damit bieten wir den lokalen Instandhaltungs-Experten in Nord- und Süddeutschland die Gelegenheit, sich mit sehr geringem zeitlichem Aufwand über den neuesten Stand der Technik zu informieren und Kontakt zu qualifizierten Anbietern zu knüpfen.“

Links:

www.maintenance-dortmund.de

Die maintenance Dortmund verschafft Fachbesuchern einen Überblick über neuesten technischen Lösungen, Produkte, Trends und aktuelles Wissen rund um die Instandhaltung. Zudem ermöglicht sie es den Ausstellern, ihre technischen Dienstleistungen und Maschinen kompakt an zwei Tagen im Zentrum der wirtschaftsstarken Metropolregion Rhein-Ruhr zu präsentieren. Hierbei treffen regionale, nationale und international agierende Anbieter der industriellen Instandhaltung auf investitionsbereite Industrieanwender und Entscheider aus der Prozessindustrie. Gezeigt werden technische Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Wartung, Inspektion, Instandsetzung, Industrielle Software und IT, Anlagenverwaltung, Effizienzberatung, Arbeitsschutz und Produktionssicherheit, Technische Planung, Mess-, Steuer-, Regeltechnik sowie der Hydraulik, Pneumatik und der Antriebstechnik. Bild: B&I

Artikel per E-Mail versenden