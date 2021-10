Maintenance Excellence Arena auf der ILMAC in Basel

von Zwick am 7. Oktober, 2021

Das Thema Instandhaltung sollte nicht nur auf dedizierten Fachmessen präsentiert werden, sondern auch auf den Branchenveranstaltungen der Anwenderindustrien. Dieser Ansatz wurde schon erfolgreich auf der automatica und productronica in München mit dem Smart Maintenance Pavillon umgesetzt. Jetzt startet das Konzept als Maintenance Excellence Arena erstmal in der Schweiz auf der ILMAC (19. bis 21. Oktober 2021 in Basel).

Die ILMAC ist die führende Schweizer Fachmesse für Labor- und Prozesstechnologie und Treffpunkt der Chemie und Life Sciences Branchen.

Die Maintenance Excellence Arena ist dabei mehr als nur eine Sonderschau auf der Messe. Sie bietet nämlich einen kompakten Überblick zu aktuellen und zukünftigen Anwendungen, Lösungen und Produkten für eine effiziente Instandhaltung.

Mit einer Mischung aus Theorie und Praxis durch die Kombination von Live-Vorführungen im Demopark, Workshops und Vorträgen in der Meet the Experts Lounge und den Produktpräsentationen der Aussteller werden dem Fachbesucher wertvolle Mehrwerte geboten.

Links:

www.ilmac.ch/de/programm-maintenance-arena

Auf der Premierenveranstaltung sind zahlreiche namhafte Firmen vertreten. Bild: ILMAC

