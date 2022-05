Mehr Produktivität für die Logistik und Produktion

Membrain präsentiert auf der Logistics & Distribution 2022 am Stand A9 in Halle 4 eine neue Lösung für mobile Logistik- und Produktions-Prozesse. Die Logistics & Distribution ist die Fachmesse für die Intralogistik und den Materialfluss und findet am 18. und 19. Mai in Dortmund statt.

Speziell bei aktueller Ressourcenknappheit sowie bei hoher Auslastung der Produktion bedarf es eines exakten und stets aktuellen Materialbestandes (in Echtzeit), um den Materialfluss sowie die Lagerverwaltung optimal steuern zu können. Ein papierloser und automatisierter Prozess ist dabei Grundvoraussetzung.

Um einen reibungslosen Prozess zu ermöglichen, müssen alle Buchungen ebenfalls direkt systemisch (SAP) verbucht werden. Und zwar immer dann, wenn Daten bearbeitet werden: Vom Warenein- und -ausgang, über die Inventur und Kommissionierung, bis hin zur Rückverfolgung, Kanban und Produktionsversorgung.

Links:

www.membrain-it.com

Die App unterstützt den Logistiker mit smarten Features. So lassen sich beispielsweise Lageraufgaben ganz einfach mit einem Klick quittieren, Inventurbelege zählen, WE und WA bearbeiten oder Bestände anzeigen. Bild: Membrain

