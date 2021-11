Membrain auf der maintenance Zürich

von Zwick am 4. November, 2021

Membrain zeigt auf der maintenance 2021 in Zürich (17. und 18. November 2021) seine mobile Instandhaltungslösung MembrainPAS-PM für die Industrie. Fachbesucher erfahren am Stand, welches Potenzial mobile Datenerfassung und jüngste Technologien zur Digitalisierung von Instandhaltungsprozessen bieten und wie prozessoptimiertes und mobiles Abwickeln von Instandhaltungs-, Wartungs- und Serviceprozessen gelingt.

Die Lösung MembrainPAS-PM, die unter Android, iOS und Windows läuft, zeichnet sich durch ihre Bedienbarkeit, Performance und Skalierbarkeit aus. Die standardisierte Schnittstelle ins SAP-PM Modul ermöglicht die Nutzung sämtlicher SAP-Standardfunktionen.

Auch die Anpassung an individuelle Prozesse ist möglich. So können z.B. Aufträge, Meldungen und Checklisten angezeigt, angelegt oder bearbeitet werden. Instandhaltungsaufträge lassen sich mit nur wenigen Klicks auf dem mobilen Gerät abwickeln.

Die Lösung für die Instandhaltung bietet automatisierte, mobile und papierlose Prozesse per App, eine einfache, mobile Buchung der Zeiterfassung, das Erstellen von Checklisten aus Excel, eine mobile Verfügbarkeit von Dokumenten (Pläne, Anleitungen), ein schnelles Reagieren auf Ereignisse wie Stillstände, Störungen etc. in Echtzeit und weitere Funktionalitäten, wie z.B. Foto-Funktion, eine Unterschriftfunktion oder den Zugriff auf SAP-Kataloge.

Dank des Multi-Plattform-Ansatzes eignet sich die Lösung für den Einsatz auf allen gängigen mobilen Datenerfassungsgeräten, einschließlich Industrieterminals, Tablet-PCs und Smartphones. Dabei ist der Einsatz von Barcode, 2D-Code, RFID sowie alternativ die manuelle Eingabe möglich.

www.membrain-it.com

Anwender können durch den On-/Offline-Modus auch bei fehlender Internetverbindung standortunabhängig unterbrechungsfrei arbeiten. Dabei wird jede Buchung zu 100 Prozent transaktionssicher durchgeführt. Bild: Membrain

