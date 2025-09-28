Membrain Praxistag 2026

Die Membrain GmbH veranstaltet gemeinsam mit Partnern auch 2026 wieder den Praxistag Smart Maintenance und zwar am 22. Oktober. Die kostenfreie Fachveranstaltung in München widmet sich aktuellen Themen rund um digitale Instandhaltung, Effizienzsteigerung und den Einsatz moderner Software- und Automatisierungslösungen.

Gemeinsam mit Dankl+Partner Consulting, MCP Deutschland und dem Netzwerk MFA – Maintenance and Facility Management Society of Austria lädt die Membrain GmbH zum Praxistag Smart Maintenance 2026 ein. Die Veranstaltung soll den Austausch zu aktuellen Entwicklungen, Best Practices und digitalen Lösungen in der Instandhaltung fördern.

Im Mittelpunkt stehen konkrete Anwendungsfälle aus der Praxis sowie der gezielte Einsatz digitaler Werkzeuge zur Optimierung von Prozessen. Thematisiert werden unter anderem ressourcenoptimierter Anlagenbetrieb, Monitoring-Lösungen und intelligente Steuerungskonzepte.

Einblicke aus der industriellen Praxis liefern unter anderem die Unternehmen Spenner und Wago. Vorgestellt wird dabei, wie digitale Transformation und moderne Instandhaltungskonzepte im laufenden Betrieb umgesetzt werden können. Neben Fachvorträgen ist auch eine Podiumsdiskussion geplant. Zudem soll ausreichend Raum für Networking und Erfahrungsaustausch geboten werden.

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Weitere Informationen und Anmeldung.

Der Praxistag Smart Maintenance findet am 22. Oktober 2026 in München statt. Die Veranstaltung richtet sich an Betriebsleiter, Instandhaltungs- und Serviceverantwortliche sowie Entscheider aus Produktion, Technik und IT. Beginn ist um 9 Uhr, das Ende ist gegen 14 Uhr vorgesehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Bild: Membrain

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