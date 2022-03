Messe München erneuert Heizungsumwälzpumpen

von Zwick am 3. März, 2022

18 Messehallen und eine Gesamtausstellungsfläche von 200.000 Quadratmetern sowie mehr als 400.000 Quadratmeter Freifläche zählt die Messe München. In den letzten beiden Jahren hat die Messegesellschaft das Heizungssystem erneuert. Insgesamt wurden dabei in zwei Teilprojekten 70 veraltete Heizungsumwälzpumpen auf dem Messegelände ersetzt. Beide Projekte erfolgten in Zusammenarbeit mit der Pescontracting GmbH, die sich seit Jahren auf den Pumpentausch spezialisiert hat.

Manfred Eicher, Verantwortlicher für die Gebäudeautomation der Messe München, erkannte im Jahr 2020 Handlungsbedarf: „Unsere Heizungsumwälzpumpen waren zu diesem Zeitpunkt bereits 20 Jahre alt. Uns auf dieser Seite energieeffizienter aufzustellen war somit längst überfällig.“ Die Entscheidung für eine Zusammenarbeit mit Pescontracting fiel schnell. Denn bereits in der Vergangenheit arbeitete die Messe München mit dem Pumpenspezialisten zusammen.

„Besonders überzeugt am Konzept hat uns, dass die CO2-Einsparung anhand der realen Pumpendaten beziffert war. Als TÜV-zertifiziertes Unternehmen haben wir diesbezüglich hohe Anforderungen.“ Das gesamte Projekt wurde schlussendlich in zwei Teilprojekte untergliedert, wobei im Frühjahr 2020 zunächst 30 und im Folgejahr weitere 40 veraltete Pumpen ausgetauscht wurden. „Für die Umsetzung bei laufendem Betrieb benötigten wir für beide Projekte jeweils circa sechs Monate“, so Christian Bindl, Vertriebsmitarbeiter bei pesContracting, zum Ablauf.

Da der Betrieb der alten Pumpen auf 400-Volt-Basis erfolgte, die neuen Pumpen jedoch eine Spannung von 230 Volt benötigen, mussten komplette Kabelstränge erneuert werden. Um das Problem zu lösen, stellten die Pumpenspezialisten kurzerhand selbst entsprechende Fachkräfte zur Verfügung. Mehrkosten durch die Beauftragung einer Drittfirma konnten somit ganz im Sinne des Kunden verhindert werden. Die positiven Auswirkungen des Pumpentausches stellten sich schnell ein. Bereits mit der ersten Maßnahme ließen sich 140.000 Kilogramm CO2-Emissionen einsparen.

Links:

www.pumpenaustausch.eu

Die Messe München wählte für den Pumpentausch das Kaufmodell. Alternativ wäre auch eine Umrüstung ohne Mehrkosten möglich. Pescontracting bietet nämlich Unternehmen verschiedene Finanzierungsmodelle, um durch den Einsatz von hocheffizienten Pumpen Energieverbrauch und -kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Liquidität zu schonen. Der Clou dabei: „Die Kosten richten sich nach der nachweisbaren Senkung des Verbrauchs, sodass keine Investitionen beim Kunden anfallen – inklusive Bestandsaufnahme und Umrüstung“, veranschaulicht Michael Buchta, Vertriebsleiter bei Pescontracting. Bild: Messe München

Artikel per E-Mail versenden