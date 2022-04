Messenachlese maintenance Dortmund 2022

Zum Abschluss der maintenance in Dortmund zieht der Messeveranstalter ein positives Fazit: Die Erwartungen von Ausstellern und Besuchern seien laut easyfairs in vollem Umfang erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen worden.

Projektleiterin Maria Soloveva betont: „Die 208 Aussteller, darunter die beiden Premium-Partner Eska-Welt und Robur, haben ein sehr breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen präsentiert, und die 3.314 Teilnehmer haben viele Anregungen mit nach Hause nehmen können.”

Zum Vergleich: Zur letzten Messe vor Corona im Jahr 2020 kamen 4.576 Besucher bei 220 Ausstellern, d.h. die aktuelle Messe erreichte damit 72 Prozent bei den Besucherzahlen im Vergleich zu dieser Veranstaltung.

Trotz 3G-Regelung, Maskenpflicht und geringerer Besucherzahl war die Messe von einer positiven Stimmung geprägt. „Viele Gespräche haben uns bestätigt, dass die Community sehr erleichtert und erfreut war, wieder Kontakte knüpfen zu können“, berichtet die Projektleiterin Maria Soloveva. So war und ist die Leitmesse der Treffpunkt der Instandhaltungsbranche.

Das unterstreicht auch das Rahmenprogramm: Nicht nur die Keynote von Dr.-Ing. Thomas Heller, Abteilungsleiter Anlagen- und Servicemanagement am Fraunhofer IML, auf der ScienceCenter Bühne war gut besucht, sondern auch die Vorträge der Aussteller zu aktuellen Produkten und Lösungen für die Instandhaltung.

Die nächsten easyfairs-Treffpunkte der Branche sind die RegioDays der maintenance in Augsburg am 5. Oktober 2022 und in Hamburg am 16. November 2022.

Links:

www.maintenance-dortmund.de

Die nächste maintenance in Dortmund findet im kommenden Jahr etwas später als gewohnt, nämlich vom 24. bis 25. Mai 2023 statt. Bild: B&I

