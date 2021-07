Mietaggregat pumpt 600 Kubikmeter Wasser aus

von Zwick am 28. Juli, 2021

Drei Tage vor der geplanten Einbindung eines neuen Teilstücks in die Mainzer Trinkwasser-Transportleitung war eine Pumpe ausgefallen. Atlas Copco organisierte für das Bauunternehmen kurzfristig ein Mietaggregat sowie passende Schnellkupplungsrohre. Die trocken ansaugende Entwässerungspumpe vom Typ PAS 150 entleerte die alte Leitung binnen weniger Stunden.

Der Tag X im Projekt „Trinkwasser-Transportleitung der Mainzer Stadtwerke“, das die Keil & Purkl Tiefbau GmbH 2020 umsetzt, war ein Dienstag. An diesem Tag sollte ein neues Leitungsstück eingebunden werden. „Am Donnerstag davor stellten wir fest, dass unser Pump-Aggregat defekt war“, erinnert Ralf Purkl, einer der beiden Geschäftsführer. Eine Ersatzpumpe musste her, und zwar schnell.

„Ungefähr zehn Monate haben wir an diesem Projekt gearbeitet“, sagt Purkl. Doch der eigentliche Austausch eines Rohrelements muss binnen kürzester Zeit erfolgen. „Für das Teilstück einer Hauptwasserleitung steht dafür ein fester Zeitraum von maximal 48 Stunden zur Verfügung“, weiß der Bauunternehmer. „Das Wasser wird aus dem alten Leitungsstück gepumpt, das Grauguss-Teilstück entfernt und die neue Leitung eingebunden“, so Purkl.

Wichtig dabei: „Wir müssen Sorge dafür tragen, dass beim Leerpumpen des alten Rohrs keine Keime hineingeraten; denn das Wasser hat Lebensmittelqualität.“ Andernfalls könnten die Anbaustücke zur neuen Leitung verkeimen und das Wasser der Hauptversorgungsleitung kontaminiert werden.

Doch als die vorgesehene Pumpe ausfiel, drohten alle Planungen Makulatur zu werden: „Es ging ja um keine kleine Pumpe, die man an jeder Ecke bekommt“, erklärt Purkl. „Ein mobiles Aggregat mit so hoher Leistung, wie wir sie auf die Schnelle brauchten, hat kaum ein Händler vorrätig.“ Zudem durfte es keine Tauchpumpe sein, da diese Öl oder Bakterien eintragen könnte.

Der Bauunternehmer wandte sich an Jörg Habener bei der Atlas Copco Power Technique GmbH in Essen. Der Pumpenspezialist setzt alle Hebel in Bewegung, telefoniert sein Netzwerk von Vertragshändlern und anderen Bauunternehmen nach einer Lösung ab.

„Wir standen dabei vor zwei großen Aufgaben“, blickt Habener zurück: „Einerseits mussten wir eine mobile Pumpe mit Schlauch organisieren, die genug Anlaufleistung mitbringt, um den Höhenunterschied zu überwinden. Andererseits waren etwa 600 Kubikmeter Wasser zu entsorgen. Wir brauchten also zur Pumpe passende Rohrleitungen, die das Wasser über 400 Meter Strecke in ein Sammelbecken befördern konnten.“

Entwässerungspumpe meistert große Saughöhen

Habener ist daher froh, als er bei Bierganz Pumpen-Vertrieb in Duisburg fündig wird: „Unser Vertragshändler konnte eine Entwässerungspumpe des Typs PAS 150 MF als Mietgerät zur Verfügung stellen.“ Das trocken ansaugende Diesel-Pump-Aggregat von Atlas Copco ist auf hohe Leistung ausgelegt. Auch Saughöhen von mehreren Metern meistern die PAS-Pumpen, indem sie die Saugleitung schnell entlüften und mit dem Pumpen beginnen.

Jetzt fehlten nur noch zur Pumpe passende Schnellkupplungsrohrleitungen. Die fand Jörg Habener bei der Hettmansperger Spezialtiefbau GmbH in Karlsruhe. Die SK-Rohre mit einem Durchmesser von DN 150 konnten fliegend verlegt werden.

„Am Freitag war schon das ganze Equipment auf der Baustelle“, erinnert sich Ralf Purkl. Am Montag wurde etwa drei bis vier Stunden lang abgepumpt, um die neue Leitung einbinden zu können. Nach Abschluss der Arbeiten konnten die Hochbehälter wieder hochgefahren werden.

Die rot-graue Entwässerungspumpe des Typs PAS 150MF konnte kurzfristig als Miet-Aggregat herbeigeschafft werden. Sie saugt trocken an und eignete sich zum Leerpumpen dieses Teilstücks einer Trinkwasser-Transportleitung. Bild: Atlas Copco

