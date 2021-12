Milwaukee mit neuem Sortiment an PSA

von Zwick am 3. Dezember, 2021

Milwaukee, bekannt für seine Werkzeuge, erweitert mit dem strategischen Geschäftsfeld persönliche Schutzausrüstung (PSA) nun sein Produktportfolio.

Zum Start bietet Milwaukee PSA-Produkte in sieben Kategorien an: Gehör-, Atem-, Augen-, Hand-, Knie- und Warnschutz sowie Werkzeugsicherungen. Das Sortiment wird in den nächsten Monaten mit weiteren Produkten und zusätzlichen Kategorien ausgebaut.

Von Beginn an werden Produkte so entwickelt, dass sie nicht nur die Sicherheit und Produktivität am Arbeitsplatz erhöhen, sondern auch mit ergonomischen Detaillösungen aufwarten, betont der Hersteller.

Anwender und Technik werden nicht nur besser vor Gefahren geschützt, auch der Komfort und die Trageeigenschaften bieten greifbare Vorteile, beispielsweise bei den Arbeitshandschuhen mit Smartswipe-Technologie.

Ergänzt wird das Programm mit weiteren Produkten. Dazu gehören Lichtlösungen wie Stirnlampen sowie Arbeitsleuchten und ein ganzes Sortiment Thermobekleidung, darunter zahlreiche Artikel mit aktiven Heizzonen und Kompatibilität zur 12 Volt-Akkuplattform M12 von Milwaukee.

Links:

www.milwaukeetool.de

Bei Handschuhen umfasst das Kernsortiment zur Produkteinführung fünf verschiedene Typen. Für jeden Einsatzbereich gibt es das passende Modell: Schnittschutzhandschuhe und Kälte-Schnittschutzhandschuhe in verschiedenen Schutzklassen, Arbeitshandschuhe für allgemeine Arbeiten, schlagfeste Ausführungen und solche in Leder. Praktisch: Viele Modelle besitzen eine Smartswipe-Funktion mit kapazitiven Fingerspitzen. Damit können Touchscreens benutzt werden, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen. Bild: Milwaukee

