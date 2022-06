mobileX: neues Release der Field Service Management-Suite

Die mobileX AG präsentiert die Version 10.2 ihrer Field Service Management-Suite. Das aktuelle Release bietet mit den mobileX-Plugins unter anderem ein neues Modul für mobileX-CrossMIP, mit dem Unternehmen die mobile App selbst an ihre individuellen Anforderungen anpassen können.

So können sie zum Beispiel die Anzeige der Auftragsliste adaptieren, weitere Daten über neue Karten in den Auftragsdetails anzeigen lassen oder beliebige, neue Anwendungsfälle und Prozesse wie z.B. die Erfassung, Bearbeitung und Verbuchung von Reisekosten für ihr Unternehmen erstellen. Mit dem Modul lassen sich Erweiterungen und Individualisierungen schnell und einfach zentral erstellen und an die Techniker verteilen.

Das Release 10.2 umfasst außerdem das neue mobileX-Add-On for SAP S/4HANA für eine direkte Integration von mobileX-CrossMIP und mobileX-Dispatch in „S/4HANA Service“ On Premise. Damit können Unternehmen neben ihren Instandhaltungsprozessen nun auch ihre Serviceprozesse in SAP S/4HANA Service mit einem AddOn ohne eine zusätzliche C/4-Cloud-Anbindung integrieren.

Ebenfalls neu: Ab dem Release 10.2 können Anwender nun auch Kartenmaterial von HERE oder aus der PTV Cloud verwenden. Damit können Disponenten und Techniker Funktionen wie Kartenanzeige, Geocodierung, Navigation und Routenoptimierung für die Planung mit mobileX-Dispatch und für die Auftragsabwicklung mit mobileX-CrossMIP nutzen.

Das Release 10.2 ist ab Ende Juni verfügbar. Bild: mobileX

