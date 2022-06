Modernste Filtrationslösungen für Flüssigkeiten

Die Filtration Division von Eaton wird auch 2022 auf der ACHEMA ausstellen (22. bis 27. August in Frankfurt). Am Stand D22 in Halle 12 stellt der Filtrationsspezialist unter anderem eine neue Generation an aktivkohlehaltigen Beco Carbon-Tiefenfilterschichten sowie die 72X-Simplex-Siebkorbfilter-Reihe vor.

Die weiterentwickelten aktivkohlehaltigen Beco Carbon-Tiefenfilterschichten haben die Aktivkohle direkt im Filter gebunden und ersparen so die manuelle Dosierung und Abtrennung der sonst üblicherweise losen Aktivkohle und der damit verbundenen Herausforderungen.

Mit ihren starken Fähigkeiten zur Entfärbung und adsorptiven Abtrennung von unerwünschten Nebenprodukten sowie zur Geschmacks-, Geruchs- und Farbkorrektur sind sie für den Einsatz in der Feinchemie, Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie Biotechnologie geeignet.

Die neue Siebkorbfilter-Reihe 72X-Simplex besteht aus insgesamt sechs Standardgrößen von ein bis sechs Zoll für industrielle Rohrleitungen. Sie verfügt über verbesserte O-Ring-Dichtungen und ermöglicht die Entfernung von Feststoffen von bis zu 40 µm.

So unterstützen sie vor allem den Schutz industrieller Anlagen, bei denen chemische, petrochemische und Wasserleitungen vorübergehend zur Reinigung oder für einen Austausch abgeschaltet werden können.

Links:

www.eaton.de/filtration

Neben den beiden genannten Produkten – im Bild die Beco Carbon-Tiefenfilterschichten – wird Eaton weitere Filtrationslösungen zeigen, wie Membranfilterkerzen und -gehäuse, Tiefenfiltermedien, -module und -gehäuse oder Filtrationssysteme für Laboranwendungen. Im Bereich der Industrie-Lösungen gibt es zusätzlich zu den Siebkorbfiltern, auch Filterbeutel und Industriefilterkerzen sowie dazu passende Gehäuse zu sehen. Bild: Eaton

Artikel per E-Mail versenden