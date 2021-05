von Zwick am 27. Mai, 2021

… vereinfachen das Skalieren des Anlagenbetriebs.

Die modulare Automatisierung erklären die Experten von ABB wie folgt: „Durch das Austauschen einiger weniger Module kann ein völlig neues Produkt hergestellt werden“. Dies vereinfacht nicht nur das Engineering, sondern es beschleunigt zudem die Markteinführung. In der Untersuchung heißt es weiter: „Ein Modulpaket (MTP) standardisiert die Schnittstelle zwischen Steuerungsebene und Modul“, so dass verschiedene Prozessgeräte schnell und fehlerfrei mit anderen Systemen interagieren können.

In der Lebensmittelindustrie beispielsweise, in der Rezepte regelmäßig geändert werden müssen, kann eine modulare Automatisierung verwendet werden, um Rezepturen in einer Funktionsbibliothek zu modifizieren, ohne dass dabei Produktionsunterbrechungen eintreten.

Warum modulare Steckverbinder?

In einer Fertigungsanlage werden alle Formen von Stromversorgung, Sensordaten und Steuerkommunikation über Steckverbinder an Steuermodule oder Power Panels übertragen. Das Ergebnis sind Hunderte fester Punkt-zu-Punkt-Kontakte, die sich bei sich ändernden Produktionsanforderungen nicht einfach neu angeschlossen werden können. Ein modularer Steckverbinder ist ein Mehrzweckverbinder, der gleichzeitig mehrere Arten von Konnektivität bietet.

Modulare Steckverbinder werden zusammen mit offener Automatisierung eingesetzt, damit Anlagen flexibler auf die Anforderungen von Verbrauchern reagieren können. PEI-Genesis liefert beispielsweise die Harting Han-Serie modularer Steckverbinder, die Strom- und Signalkreise in einem einzigen Steckverbinder vereint.

Der Steckverbinder kann an über hundert Standardmodule angepasst werden und er verbindet die verschiedenen Multimedia-Typen in einem einzigen rechteckigen Steckverbinder. Für Ingenieure bedeutet dies, dass sie die Vorteile modularer Automatisierung nutzen können, ohne dass einzelne Module dabei mühsam manuell verkabelt werden müssen.

Modulare Steckverbinder bieten Flexibilität. Diese Art von Flexibilität bedeutet, dass Hersteller ihre Anlagen ohne längere Ausfallzeiten und hohe Komplexität an die veränderlichen Anforderungen von Verbrauchern anpassen können. Bild: PEI-Genesis

