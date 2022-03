Montage von LED-Leuchten an Deckenstrahlplatten

Die neuen LED-Leuchten lassen sich einfach anbringen, sowohl an den Deckenstrahlplatten im Baukastensystem KSP to go wie auch am KSP-Sortiment. Wie die Montage Schritt für Schritt ausgeführt wird, zeigen nun ein Video und eine 3D-App.

KSP to go kombiniert effiziente Wärmeverteilung und Beleuchtung zu einem energiesparenden System.

Wie die Montage abläuft, zeigt nun ein YouTube-Video: Die Materialien werden dargestellt und alle Arbeitsschritte vorgeführt; alles in weniger als zwei Minuten.

Die KSP to go-LED-App kann sogar noch mehr: Animiert und dreidimensional drehbar sind alle Einzelkomponenten des Systems im Blick, die Montagereihenfolge wird szenisch dargestellt. So kann der Handwerker beispielsweise auf der Baustelle nachsehen, in welcher Reihenfolge die Montageschritte am besten zu erfolgen haben.

Links:

www.ksp2go.com

Die Leuchten können auch jederzeit nachgerüstet oder ergänzt werden. Bild: KSP to go

