Nachbericht all about automation in Essen

Am 27. und 28. Oktober 2021 fand ein vorläufig letztes Mal die all about automation in der Messe Essen statt. Der NRW-Standort der Messereihe zieht nämlich nach Düsseldorf um. Im dortigen Areal Böhler findet bereits am 11. und 12. Mai 2022 die nächste all about automation in Nordrhein-Westfalen statt.

Die zwei Messetage zeigten, wie wertvoll gerade in der komplexen Welt der Automatisierung persönliche Kontakte sind. Die Aussteller waren mit der Qualität der Gespräche und den konkreten Anfragen sehr zufrieden, so der Messeveranstalter.

Die Besucher nutzten die Möglichkeit intensiv, um sich Neuentwicklungen zeigen zu lassen und ihre individuellen Fragen zu besprechen. 109 Aussteller (2020: 119) tauschten sich mit 884 (2020: 765) Fachbesuchern aus.

Links:

www.allaboutautomation.de

Der nächste Termin der all about automation Messereihe ist am 19. und 20. Januar 2022 in der Messehalle Hamburg- Schnelsen. 125 Aussteller sind bereits angemeldet. Bild: easyfairs

