Nachbericht Onventis Fachkonferenz

Nachdem die Fachkonferenz Xchange im letzten Jahr pandemiebedingt nur digital stattfinden konnte, startete sie in 2021 wieder live in Essen: Onventis begrüßte vor wenigen Tagen rund 130 Gäste aus der E-Procurement Community auf der Fachkonferenz.

In diesem Jahr stand die Xchange ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Das Stuttgarter Softwareunternehmen Onventis konzentriert sich neben der ganzheitlichen Digitalisierung des gesamten Source-to-Pay-Prozesses bewusst auf die Weiterentwicklung des Lieferantenmanagements.

Onventis CEO Frank Schmidt machte in seiner Keynote deutlich, wie wichtig der Beitrag des Einkaufs zum Megatrend Nachhaltigkeit ist. „In diesem Raum sitzen die richtigen Personen, um mit smarten Lösungsansätzen den Herausforderungen instabiler Lieferketten, Ressourcenverknappungen und Preissteigerungen gegenüberzutreten. Die Beschaffung ist so bedeutsam wie nie.“

Onventis CEO Frank Schmidt betont: ,,It’s all about people: Mit der Xchange schaffen wir Live-Erlebnisse mit realen Begegnungen. Unser Anspruch ist es, unserer Procurement- und Finance-Zielgruppe in der VUCA-Welt neben digitalen Kompetenzen, auch Denkanstöße zu geben.“ Bild: Onventis