Neue B&I mit „Schauplatz Messe“

Seit vielen Jahren begleitet die B&I unter anderem mit der Messezeitung die maintenance-Fachmessen hierzulande. Doch in diesem Jahr ist es anders.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Veranstalter entschlossen, die Messe in Dortmund, die bereits vom Februar in den Mai verlegt wurde, für 2021 komplett abzusagen.

Das ist schade für die Branche, für die Aussteller, die ihre neuen Produkte zeigen und über ihre innovativen Lösungen informieren wollten und natürlich auch für die Besucher, denen diese wichtige Informationsplattform fehlt.

B&I fasst deshalb die Highlights im Sonderteil „Schauplatz Messe … was Sie 2021 in Dortmund erwartet hätte“ ab Seite 33 in der neusten Ausgabe zusammen – eine Messe in der Zeitung sozusagen.

Neugierig geworden? Kein Problem! Wenn Sie Lust haben, die druckfrische Ausgabe zu lesen, dann fordern Sie kostenfrei und unverbindlich eine Ausgabe zum Probelesen an. Alternativ können Sie über unsere Webseite die komplette Ausgabe online, also auf dem Bildschirm, lesen.

Links:

www.b-und-i.de

Hier geht es direkt zur neuen Ausgabe.

Bild: B&I

Artikel per E-Mail versenden