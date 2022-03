Neue Lichtkuppelsicherung

von Zwick am 2. März, 2022

Mit der Lichtkuppelsicherung ABS Domefix schützen sich Handwerker, Reinigungskräfte und Wartungspersonal bei Tätigkeiten an oder in der Nähe von Dachfenstern. Denn Stürze durch geöffnete Dachluken sind ebenso lebensgefährlich wie Stürze über die Dachkante. Auch das geschlossene Glas der Lichtkuppel ist in der Regel nicht dafür ausgelegt, dem Aufprall einer stürzenden Person standzuhalten.

ABS Domefix bietet Schutz, denn das 3 Millimeter starke Edelstahlseil des Fangnetzes wird fest verankert. Die erforderlichen Montageklemmen und das zum Untergrund passende Befestigungsmaterial gehören zum Lieferumfang der in Deutschland entwickelten Lichtkuppelsicherung.

Auf jedem ABS Domefix ist ein einfach auslesbarer DataMatrixCode (DMC) zu finden. Er enthält individuelle Informationen zum jeweils vorliegenden System, sodass verwechselungsfrei die Daten zur Montage, letzten Wartung und Freigabe abgerufen werden können.

Die dazu erforderliche Smartphone-App ist kostenfrei und kann im Apple Store und bei Google Play heruntergeladen werden.

Links:

www.absturzsicherung.de

Das ABS Domefix wird nach Kundenwunsch in der passenden Größe geliefert. Es wird unterhalb der Lichtkuppel fest verankert. Bild: ABS Safety

Artikel per E-Mail versenden