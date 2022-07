Neue Smartmotor-Produktfamilie von Moog

Moog Animatics bringt seine neue Class 6 D-Style Smartmotor-Produktfamilie auf den Markt. Dieser erweitert den Anwendungsbereich des bereits bekannten Servoantriebssystems bestehend aus Motor, Multiturn-Absolutwertgeber, Verstärkerstufe und Antriebsregler sowie wichtigen Kommunikationsschnittstellen wie USB, zwei Industrial-Ethernet-Schnittstellen und den standardisierten RS-232/RS-485- und CAN-Anschlüssen.

Die neuen Smartmotoren der Class 6D zeichnen sich durch eine kompakte Bauform, geringere Gesamtkosten und eine Einfachheit im Aufbau aus.

Die Vorteile dieser neuen Produktfamilie machen bei der Entwicklung neuer Anwendungen einen Unterschied und erleichtern auch das Umrüsten bestehender Systeme. Anwender und Entwickler senken damit die Maschinenentwicklungskosten und -bauzeiten.

Ray Walsh, General Manager von Moog Animatics, erklärt: „Mit der Einführung der Class 6D Baureihe ist es uns gelungen, den Leistungsbereich auf 1kW zu erhöhen, und wir bieten bei gleichem kompaktem Aufbau im Vergleich zu früheren Serien ein deutlich höheres Drehmoment. Diese erhöhte Leistungsdichte in Kombination mit einer Industrial-Ethernet-Schnittstelle und dem Multiturn-Absolut-Encoder hebt die neuen Smartmotoren deutlich von Konkurrenzprodukten ab.“

Das größere Leistungsspektrum des Class 6D Motors erlaubt zusammen mit einem erweiterten Betriebstemperaturbereich (minus 20 Grad Celsius bis plus 100 Grad Celsius) den Einsatz in einem breiteren Anwendungsfeld, beispielsweise bei fahrerlosen Transportsystemen, in der Automatisierung der Landwirtschaft und in einer größeren Bandbreite industrieller Automatisierungsanwendungen. Bild: Moog Animatics