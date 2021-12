Neue Zellcheming-Konferenz

von Zwick am 7. Dezember, 2021

Die neue Konferenz „Cellulose-Based Materials – From Science to Technology“ spiegelt die wachsende Bedeutung einer auf erneuerbaren Rohstoffen beruhenden Bioökonomie-Strategie wider. Deshalb steht das Potenzial von Cellulose-basierten Materialien und Werkstoffen im Mittelpunkt der Veranstaltung vom 26. bis 29. Juni 2022 im RheinMain CongressCenter (RMCC) in Wiesbaden.

Es handelt sich um eine gemeinsame Initiative von Professoren der Technischen Universität Darmstadt und der Universität Jena sowie des Vereins Zellcheming mit seinen technischen Fachausschüssen, die auf zwei Säulen basiert.

Einerseits auf der langjährigen und engen Verbindung zur holz- und recyclingfaserbasierten Papierindustrie und zum anderen auf den intensiven Kontakten zu Unternehmen und Wissenschaftlern im Bereich der Cellulose-Chemie und des Einsatzes von Cellulose-Polymeren in nachhaltige Produkten, die der Verein Zellcheming seit vielen Jahren pflegt.

Die Veranstaltung bringt Industrie und Forschungsinstitute der Themenfelder Chemie, Physik und Ingenieurswesen zusammen und ermöglicht einen aktiven Austausch. Das Programm umfasst Vorträge von international renommierten Vertretern von Wissenschaft und Industrie. Der wissenschaftliche Nachwuchs wird aktiv eingebunden und eigene Arbeiten als Poster-Show vorstellen.

www.zellcheming.de

Der Cellulose, Hauptbestandteil von pflanzlichen Zellwänden und damit die weltweit häufigste organische Verbindung, kommt zukünftig eine Schlüsselrolle zu. Die neue Veranstaltung trägt dieser Entwicklung Rechnung. Bild: Zellcheming

