Neuer Druckluftkompressor zum Mieten

Aerzen Rental, eine einhundertprozentige Tochter des Gebläse- und Verdichterherstellers Aerzen, hat sein Portfolio an Mietlösungen um einen neuen Druckluftkompressor für den 10-bar-Bereich erweitert.

Der TVS2500 ist der bisher größte Druckluftkompressor des Experten für Mietaggregate und zeichnet sich durch eine robuste Bauweise, effiziente Technik, einen besonders leisen Betrieb sowie eine hohe Temperaturbeständigkeit aus. Darüber hinaus erfüllt der neue Allrounder hohe Umweltanforderungen und leistet, so der Hersteller, einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung von industriellen Prozessen.

Dank des Frequenzumrichters lassen sich die Aggregate regeln, sodass immer der exakt benötigte Druck und Volumenstrom erreicht wird. Die variable Drehzahlregelung ermöglicht außerdem einen schonenden Start mit niedrigem Anlaufstrom. Das entlastet das Stromnetz beim Anfahren um den Faktor 2,5.

Ein weiteres Plus: Durch die stufenlose Regelung der Drehzahl können die Geräte problemlos in bestehenden Stromnetzen verwendet und so umweltschädliche Dieselmotoren vermieden werden.

www.aerzen.com

Die effiziente Kühlung im Inneren der Aggregate sorgt dafür, dass die Mietkompressoren auch bei hohen Umgebungstemperaturen von bis zu 45 Grad Celsius die Druckluftversorgung sicherstellen. Die Kunden müssen keine Vorkehrungen für Kühlwasser o.ä. treffen. Bild: Aerzen

