Neuer Elektroseilzug von Kito

Neben elektrischen und manuellen Kettenzügen bietet der japanische Hersteller Kito nun auch einen Elektroseilzug an. Der neue Kito RX kann flexibel ausgestattet werden, ist in jeder Variante leistungsstark und so einfach aufgebaut, dass die Wartung laut Hersteller problemlos vom Betreiber oder einem lokalen Serviceunternehmen durchgeführt werden kann.

Der neuen Elektroseilzug eignet sich für den Transport von Lasten bis zu 50 Tonnen. Der Seilzug kann damit an Krananlagen mit den verschiedensten Anwendungen und in den unterschiedlichsten Industrien eingesetzt werden – zum Beispiel in der Stahl-, Beton- oder Papierindustrie oder im allgemeinen Maschinenbau.

Ausgehend vom Basiszug können dank der stabilen Rahmenkonstruktion unterschiedliche Versionen gebaut werden. Features wie beispielsweise Getriebeendschalter, Wiegezellen, Lastanzeige, Lastsummierung, Restlebensdauererfassung, Pendeldämpfung, Funksteuerung oder eine externe Zusatzbelüftung für den Hubmotor können optional montiert werden. Kundenspezifische Sonderkonstruktionen sind ebenfalls möglich.

Nicht nur das robuste Äußere, auch das Innenleben ist auf Langlebigkeit konstruiert: Dank hochwertigem Planetengetriebe mit linearem und geschlossenem Antriebskonzept, Motoren mit Thermoüberwachung und Scheibenbremsen aus deutscher Produktion ist eine überdurchschnittlich hohe Lebensdauer zu erwarten.

Die gesamte elektrische Ausstattung, inklusive der Überlastsicherung, hat keine Verschlüsselungen und ist von jeder Elektrofachkraft beherrschbar. Der Kunde bestimmt selbst, wer die Montage und Inbetriebnahme des neuen Elektroseilzugs übernimmt, ohne dass Kosten für besonders geschultes Fachpersonal vom Hersteller anfallen müssen.

Der Kito RX eignet sich für die stehende, hängende und seitliche Montage am Katzrahmen. Bild: Kito

