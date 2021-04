Neuer Hymer-Hauptkatalog

Der Hauptkatalog 2021 stellt auf rund 200 Seiten das aktuelle Gesamtsortiment für Industrie und Handwerk dieses Herstellers vor. Neu ist dabei unter anderem das bedienerfreundliche Baukastensystem für individuelle Steigtechniklösungen.

Markus Nowak, Leiter Vertrieb Steigtechnik bei der Hymer-Leichtmetallbau, ist überzeugt: ,,Kunden erhalten über den neuen Hauptkatalog nicht nur schnellen Zugriff auf produktrelevante Benefits, sondern auch handfeste Antworten darauf, wie sie ihre individuellen Anforderungen mit unseren Lösungen bestmöglich umsetzen können.“

Das ab Mai gültige Nachschlagewerk listet nicht nur bewährte Serienprodukte wie etwa Plattform-, Anlege-, Steh- oder Mehrzweckleitern sowie Arbeitspodeste, Tritte und Podesttreppen auf, sondern auch auf Produkte für ganz spezielle Einsatzgebiete wie etwa Glasreinigerleitern.

„In Sachen Funktionalität, Komfort und Sicherheit haben wir viele unserer Produkte individuell weiterentwickelt, damit sie auch morgen noch den komplexen Arbeitsbedingungen unserer Anwender vollständig gerecht werden“, ergänzt der Vertriebsleiter.

Für bestmögliche Sicherheit beim Anwender sorgt beispielsweise die im Katalog aufgeführte Stufenanlegeleiter 8512, die auf 80 mm tiefen Stufen einen sicheren Stand beim Arbeiten in der Höhe gewährleistet.

Die gebogene Traverse ab Größe 12 bietet einen Bodenfreiraum von 125 mm und erlaubt so auch den Einsatz auf unebenen Untergründen. Funktionales Leiterzubehör wie etwa der Einhängetritt sorgen für einen sicheren und ergonomischen Stand auch auf einer Sprossenleiter.

Kunden und Interessenten erhalten zudem einen umfassenden Überblick über Fahrgerüste, die schon jetzt auf dem sicheren Aufbauprinzip basieren, das mit der Neufassung der EN 1004 im Februar 2021 verabschiedet wurde.

Markus Nowak betont: ,,Diese speziell für den intensiven Dauereinsatz gefertigten, massiven Fahrgerüste ermöglichen das sichere Arbeiten in der Höhe und sind entweder mit Fahrtraverse oder mit den von uns entwickelten, patentierten Bajonett-Auslegern ausgestattet, sodass diese sich sicher und komfortabel vom Boden aus montieren lassen.“

Interessenten können den neuen Hauptkatalog ab dem 1. Mai kostenlos in Printform unter katalog@hymer-alu.de anfordern oder als PDF herunterladen.

Links:

www.hymer-steigtechnik.de/service/downloads

Auch der neue Online-Konfigurator für Steigleitern wird im Katalog erwähnt. Der 3D-Konfigurator zeigt die Steigleitern mit sämtlichen Details an, so dass der Benutzer eine reale Vorstellung vom späteren Einbau auf seiner Baustelle oder in seiner Industrieanlage bekommt. Bild: Hymer Leichtmetall