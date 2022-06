Neuer Podcast: Das kann die Industrie-Schallkamera Fluke ii900

von Zwick am 14. Juni, 2022

Die Energiepreise kennen seit Monaten nur eine Richtung: Sie steigen, vor allem wegen des Kriegs in der Ukraine – und das massiv. Kein Wunder, dass Unternehmen derzeit versuchen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um in diesem Bereich Kosten zu reduzieren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Thema Energieeinsparung, denn Energie, die man nicht benötigt, muss man nicht bezahlen.

Doch welche Möglichkeiten gibt es hierzu? Wie lassen sich diese Einsparpotenziale schnell erschließen und wie schnell zahlen sich Maßnahmen in diesem Bereich aus? Über diese Themen spricht Sanid Usanovic im aktuellen Podcast von industry-channel. Er ist Key Account Manager bei Fluke und weiß aus Erfahrung, wo sich bei produzierenden Unternehmen die „Energiefresser“ verstecken und wie man diese aufspüren kann.

Im Detail erklärt der Spezialist unter anderem, wie sich mithilfe der neuen Industrie-Schallkamera Fluke ii900 Leckagen in Druckluftnetzen finden lassen und warum dies auch in einer lauten Umgebung funktioniert.

„Die integriere LeakQ Funktion kann sogar den Schweregrad der Leckage in einer einfachen Darstellung – Nummerierung 1-10 bestimmen und dem Anwender z.B. die Informationen liefern, welche Leckagen am größten und wichtigsten sind und an welcher Stelle man schnell Maßnahmen für Beseitigung dieser einleiten muss, damit es nicht zu noch mehr Verlusten kommt“, betont Usanovic.

Außerdem zeigt er die Unterschiede zwischen den Modellen Fluke ii900 und ii910 auf und erklärt ferner, wie sich diese Technologie auch in anderen Einsatzszenarien, wie zum Beispiel zur stationären Überwachung von Maschinen und Anlagen, nutzen lässt.

Hören Sie doch einfach mal rein.

Das Diagnosegerät – hier das Modell ii910 – verfügt über einen 7-Zoll-Touchscreen, der das Sichtbild mit einer Soundmap – also einem Schallbild – überlagert. Bild: Fluke

