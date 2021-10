Neuer Podcast: Gates Antriebstechnik

von Zwick am 5. Oktober, 2021

Daniel Ponican, der bei der Firma Gates im technischen Support im Bereich Fluidtechnik aktiv ist, spricht im aktuellen Podcast über die drei noch ausstehenden Webinare aus dem Bereich Fluidtechnik.

Gates, ein Hersteller von anwendungsspezifischen Lösungen für die Fluid- und Antriebstechnik, hat für die kommenden Wochen eine ganze Reihe an kostenfreien Webinaren angekündigt. Die Reihe hat bereits begonnen. Das erste Hydraulikwebinar unter dem Titel „Lösungen zur Selbstmontage“ lief am 21. September. In den nachfolgenden Wochen werden weitere Webinare angeboten.

Daniel Ponican nimmt im Podcast Stellung zum nächsten Gates-Live-Webinar aus der Fluidtechnik, das am 19. Oktober stattfindet. Dabei geht es um ein Thema, das besonderes den Instandhaltern unter den Nägeln brennen dürfte, nämlich um die Sauberkeit der hydraulischen Systeme. Ponican gibt hier bereits ein paar erste Tipps zur Pflege und Wartung von Hydrauliksystemen.

Im nächsten Webinar, das am 9. November ebenfalls um 11 Uhr stattfindet, geht es dann um Rohre, die in einem Hydrauliksystem zum Einsatz kommen. Auch hierzu nimmt Daniel Ponican Stellung, ebenso wie zum dritten Webinar aus dem Bereich Fluidtechnik, das am 25. November wieder um 11 Uhr stattfindet.

Inhaltlich geht es bei dem dritten Webinar um das Thema Crimpen, also um die Selbstmontagemaschinen von Gates, mit denen sich schnell und einfach hochwertige Schlauchleitungen herstellen lassen.

Links:

Podcasts | INDUSTRY-Channel

https://www.gates.com/de/de/knowledge-centre/training/live-webinars.html

Tipp: Lars Hartmann, der seit vielen Jahren bei der Firma Gates im Bereich Power Transmission aktiv ist, spricht in einem weiteren Podcast über die beiden noch ausstehenden Webinare aus dem Bereich Antriebstechnik. Auch dieser ist empfehlenswert und ebenfalls unter dem oben angegebenen Link zu finden. Bild: Industry-Channel

