Neuer Podcast: Gates Antriebstechnik

von Zwick am 28. September, 2021

Gates hat für die kommenden Wochen eine ganze Reihe an kostenfreien Webinaren angekündigt.

Die Reihe hat bereits Ende August mit einem Webinar aus dem Bereich Antriebstechnik begonnen, und zwar zu den Gates Premium V-Antriebsriemen. Anfang September folgte dann ein Webinar unter dem Titel „Chain to belt“, also von der Kette zum Antriebsriemen. Das erste Hydraulikwebinar unter dem Titel „Lösungen zur Selbstmontage“ lief dann am 21. September.

Lars Hartmann, der seit vielen Jahren bei der Firma Gates im Bereich Power Transmission aktiv ist, spricht nun im aktuellen Podcast über die beiden noch ausstehenden Webinare aus dem Bereich Antriebstechnik. Spannend.

Wie immer zu finden unter …

Links:

Podcasts | INDUSTRY-Channel

https://www.gates.com/de/de/knowledge-centre/training/live-webinars.html

Bild: Industry-Channel

Artikel per E-Mail versenden