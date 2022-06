Northern Industrial jetzt auch in Deutschland

von Zwick am 3. Juni, 2022

Northern Industrial ist ein britischer Anbieter von industriellen Ersatzteilen und proaktiven Wartungslösungen. Um eine raschere Belieferung von Kunden in der Europäischen Union zu gewährleisten, hat das Unternehmen jetzt in Herten im Ruhrgebiet einen Standort in Deutschland eröffnet.

Northern Industrial liefert seit mehr als 40 Jahren industrielle Ersatzteile und Reparaturdienstleistungen an Fertigungs- und Maschinenbauunternehmen in aller Welt. Die Zentrale in Blackburn, UK, verfügt über einen Lagerbestand im Wert von über 10 Millionen britischen Pfund, mit mehr als 200.000 Teilen von über 1.350 Herstellern.

Dabei bietet das Unternehmen nicht nur neue Ersatzteile von Herstellern wie Control Techniques, Beijer, Allen Bradley, Danfoss und Pixsys an, sondern hat sich auch auf die Bereitstellung von ausgemusterten Ersatzteilen und Reparaturlösungen vor allem für Industrieanlagen und Produktionslinien spezialisiert, die nicht mehr von OEMs unterstützt werden.

„Unsere neue Niederlassung in Deutschland wird uns helfen, die bei EU-Kunden so dringend benötigten Ersatzteile so schnell wie möglich zu liefern“, sagt David Lenehan, Geschäftsführer von Northern Industrial. „Deutschland hat die größte Industriewirtschaft Europas und ist daher ideal für die Eröffnung unseres ersten europäischen Standorts außerhalb des Vereinigten Königreichs.“

Für die Zukunft ist geplant, dass Deutschland die zentrale Drehscheibe für die EU sein wird, während der Standort in Mexiko in erster Linie den amerikanischen Kontinent bedient und Blackburn sich auf das Vereinigte Königreich und den Rest der Welt konzentrieren kann.

Links:

https://nicontrols.com/de

Der neue Standort in Herten ist von Matthew Baldwin und Jerome Hoffarth mit Unterstützung der britischen Zentrale im Mai 2022 eröffnet worden. Bild: Northern Industrial

Artikel per E-Mail versenden