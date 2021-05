Not-Halt-Variante mit zusätzlichem Befehlsgerät

von Zwick am 11. Mai, 2021

Rafi hat die E-Box-Produktfamilie zur einfachen dezentralen Bereitstellung von Not-Halt-Tastern um eine Variante mit einem zusätzlichen Befehlsgerät erweitert.

Neben dem Not-Halt integrieren die schlanken Befehlsgeräteboxen wahlweise einen Drucktaster, Wahl- oder Schlüsselschalter aus der Befehlsgeräte-Serie Rafix 22 FS+.

Damit bieten sie ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand eine weitere Bedienoption für entlegene Anwendungen.

Die E-Box ist in Schutzart IP65 ausgeführt und für den Einsatz in Temperaturen zwischen minus 25 Grad Celsius und plus 70 Grad Celsius ausgelegt.

Links:

www.rafi.de

Mit Gehäuseabmessungen von 109 mm x 40 mm x 29 mm eignet sich die E-Box-Reihe optimal zur Befestigung auf 40-mm-Profilschienen. Bild: Rafi

