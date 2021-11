Onlinevortrag zu Predictive Maintenance

von Zwick am 26. November, 2021

Einblicke in Methodik und Möglichkeiten der Predictive Maintenance gewährt Dr. Benjamin Adrian vom Fraunhofer ITWM am 2. Dezember 2021 um 17 Uhr mit seinem Onlinevortrag „Predictive Maintenance richtig umsetzen: Bewährte Vorgehensweisen und Praxisbeispiele“. Dieser findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Insight InTU Research“ der TU Kaiserslautern statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Aus Sicht der Instandhaltung ist die vorausschauende Wartung die optimale Strategie zur zustandsbasierten Planung von Wartungsfenstern. Aus Sicht der Produktion ermöglicht das zugrundeliegende „Condition Monitoring“ die losbezogene Berechnung des Abnutzungsvorrats involvierter Produktionsprozesse.

Eine Vielzahl von Anbietern verspricht schlüsselfertige Produkte, bietet aber nur generische Werkzeugkästen an, die für jede zu überwachende Anlage individuell angepasst werden müssen. In seinem Onlinevortrag zeigt Dr. Adrian die unmittelbaren Vorteile von Predictive Maintenance auf. Anhand laufender Kundenprojekte zeigt er zudem, wie sich erste Systeme effektiv in Betrieb nehmen lassen.

Interessierte können sich noch bis zum 30. November, 12 Uhr anmelden.

Links:

http://www.uni-kl.de/insight

Mit Insight InTU Research öffnet die Technische Universität Kaiserslautern Unternehmen den Zugang zu neuen Technologien, klärt auf über Trends und informiert über Einsatzfelder im betrieblichen Kontext. Der Vortrag von Dr. Benjamin Adrian am 2. Dezember 2021 wird in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer ITWM angeboten. Bild: Fraunhofer ITWM

Artikel per E-Mail versenden