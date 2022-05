Per Kurbel auf und ab

Neue Arbeitstische von Item lassen sich mechanisch in der Höhe verstellen

Höhenverstellbare Schreibtische verbessern auch in der industriellen Produktion die Arbeitsbedingungen. Arbeiten beispielsweise mehrere Mitarbeiter zu verschiedenen Zeiten an demselben Tisch, sollten sie diesen mit wenigen Handgriffen an die eigenen Körpermaße anpassen können. Auch erfordern wechselnde Aufgaben in der Fertigung, Umstellungen der Abläufe sowie die Bearbeitung von in Größe und Form unterschiedlichen Werkstücken ein flexibles System, das bei Bedarf schnell modifiziert werden kann.

Vor diesem Hintergrund hat Item die neuen Tischsäulensätze K entwickelt, die eine mechanische Höhenverstellung per Kurbel ermöglichen. Die vier Tischsäulen lassen sich bis zu 300 mm ausfahren.

Für die Konstruktion von Arbeitstischen stehen dabei zwei Versionen zur Auswahl. Der Tischsäulensatz 8 80×40 K dient zur Gestaltung individueller Tische und ist durchgängig kompatibel mit dem Item-Systembaukasten.

Der Tischsäulensatz D40/D30 K basiert auf dem Profilrohrsystem D30 zur Konstruktion von leichten Arbeitstischen bei geringem Materialeinsatz. In Verbindung mit entsprechenden Profilen und der passenden Tischplatte entstehen so Lösungen in Wunschgröße.

Links:

www.item24.com/de-de/aktuelle-neuheiten/arbeitsplatzsystem

Es lassen Arbeitstische für eine maximale Belastung von 120 Kilogramm mit einer Tischplattengröße von bis zu 1.800 mm x 1.800 mm konstruieren. Bild: Item

