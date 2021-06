von Zwick am 21. Juni, 2021

Das Münchener Softwareunternehmen Membrain veranstaltet pandemiebedingt als Onlineveranstaltung am 1. Juli gemeinsam mit Partnern und der Maintenance and Facility Management Society of Austria (MFA) den „Praxistag: Smart Maintenance 2021“. Teilnehmer bekommen dabei detaillierte Informationen über die Herausforderungen, Technologien, Chancen, Risiken und aktuellen Entwicklungen digitaler Instandhaltungsprozesse und wie die Digitalisierung für effizientere Prozesse und mehr Produktivität sorgt.

Die jährlich stattfindende Veranstaltung „Praxistag: Smart Maintenance“ bringt viele neue Ideen und aktuelles Wissen zum Thema Digitalisierung in der Instandhaltung.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Management und Betriebsleiter, Instandhaltungs- und Serviceleiter sowie Produktions-, Technik- und IT-Verantwortliche aus produzierenden Unternehmen zum persönlichen Austausch zu treffen.

Neben Fachvorträgen und einer Podiumsdiskussion ist genügend Zeit für Networking und Erfahrungsaustausch eingeplant. Impulsvorträge aus der Praxis bieten dabei spannende Einblicke, wie die Digitalisierung die Instandhaltung optimiert.

Links:

www.membrain-it.com/Praxistag

Auf dem „Praxistag: Smart Maintenance 2021“ wird anhand von konkreten Praxisbeispielen dargelegt, wie mit Smart Maintenance die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen gesichert und optimiert werden kann. Bild: Membrain

