Proalpha bietet AI-basierte Wissensplattform

Mit Empolis Industrial Knowledge bringt die Proalpha Group eine SaaS-Lösung auf den Markt, die produzierenden Unternehmen den direkten Einstieg ins digitale Wissensmanagement ermöglichen soll.

Die Software vernetzt laut Entwickler vorhandenes Know-how intelligent und stellt es Mitarbeitenden genau dort bereit, wo es benötigt wird – von der Werkshalle über den Serviceeinsatz bis ins Entwicklungslabor.

Servicetechniker erhalten so binnen Sekunden Reparaturanleitungen für defekte Maschinen, Produktionsteams sehen sofort, wie sie Qualitätsrisiken vermeiden können, und Entwickler finden relevante Projektdetails ohne langwierige Suche.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 8 der aktuellen B&I.

Links:

https://empolis.com/de/exchange

„Wissen ist der entscheidende Wettbewerbsfaktor für produzierende Unternehmen“, betont Eric Brabänder, CPO bei Empolis. Bild: Proalpha Group

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