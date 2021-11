Prozesssicherheit ist ein Verkaufsargument

von Zwick am 10. November, 2021

Mit rund 500 Mitarbeitern baut die Firma Rosenbauer in Karlsruhe jedes Jahr mehr als 190 Fahrzeuge für den Brand- und Katastrophenschutz. Dabei kommen in der Fertigung mittlerweile elektromechanische Funk-Drehmomentschlüssel von Stahlwille zum Einsatz. Der Vorteil dieser Werkzeuge: Sie können nicht nur in eine softwaregestützte Werkerführung für Montagearbeitsplätze integriert werden, sondern erlauben nach Herstellerangaben auch eine schnelle, einfache und automatisierte digitale Dokumentation der Schraubfälle.

Na, neugierig geworden? Hierbei handelt es sich um einen Beitrag aus einer Printausgabe der B&I Industrie-Zeitung.

Wenn Sie Interesse haben, die aktuelle Ausgabe zu lesen, stöbern Sie doch ganz einfach und bequem in der Onlineversion.

Den oben genannten Artikel finden Sie dort auf Seite 33.

Links:

www.stahlwille.de

Rosenbauer setzt in der Fertigung elektromechanische Funk-Drehmomentschlüssel Manoskop 766 von Stahlwille ein. Bild: Rosenbauer/Stahlwille

Artikel per E-Mail versenden