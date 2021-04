Pumps & Valves mit Solids & Recycling-Technik

von Zwick am 28. April, 2021

Die Pumps & Valves wird aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Pandemie erneut verlegt und soll nun am 16. und 17. Februar 2022 parallel zur Solids & Recycling-Technik in Dortmund stattfinden.

Das gemeinsame Debüt der Fachmessen Pumps & Valves und Solids & Recycling-Technik birgt für alle Beteiligten Synergien, sprechen die ausstellenden Branchen doch überwiegend dasselbe Fachpublikum an, ist der Veranstalter überzeugt.

„Mit dem neuen Messe-Termin schaffen wir genügend Abstand zum aktuellen Corona-Geschehen und sorgen für bessere Planbarkeit“, erklärt Sandrina Schempp vom Veranstalter Easyfairs Deutschland GmbH.

„Die Kombination der Pumps & Valves mit der Solids und Recycling-Technik Dortmund schafft im Herzen von NRW eine der bedeutendsten Geschäftsplattformen für die Prozessindustrie. Wir freuen uns, in dieser wirtschaftsstarken Region unser Angebot auf diese Weise ausweiten zu können“, so Schempp.

Links:

www.pumpsvalves-dortmund.de

www.solids-dortmund.de

www.recycling-technik.com

Das Spektrum an Technologien für Pulver, Granulate und Schüttgüter wird durch die Pumps & Valves durch Technologien für Gas und Flüssigkeiten erweitert. Bild: Easyfairs

Artikel per E-Mail versenden