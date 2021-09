Räder und Rollen für industrielle Anwendungen

Kipp hat Räder und Rollen in sein Sortiment aufgenommen. Die Produktauswahl erstreckt sich von Schwerlastrollen für Flurfördergeräte bis hin zu Führungsrollen, die in logistischen Anwendungen wie Verpackungsstraßen oder Förderanlagen zum Einsatz kommen.

Das Sortiment umfasst auch spezielle Produkte für besondere Anforderungen. Für ein einfaches Handling in der Intralogistik eignen sich zum Beispiel Räder und Rollen, die über einen dünnen, hochwertigen Laufbelag mit optimierter Geometrie verfügen. Sie sind für höhere Geschwindigkeiten sowie einen niedrigen Roll- und Schwenkwiderstand konzipiert. Sogar schwere Lasten lassen sich so mühelos bewegen und lenken.

Aber auch abseits der „klassischen“ Applikationsbereiche wie der Intralogistik und dem Maschinen- und Anlagenbau werden robuste Räder und Rollen nachgefragt. Dabei ergeben sich besondere Anforderungen, die Kipp mit seinem Sortiment erfüllt.

So müssen Komponenten in der Lebensmittelindustrie besonders strengen Hygienevorschriften entsprechen und häufigen Reinigungsvorgängen mit teils aggressiven Chemikalien standhalten. Dafür bietet das Unternehmen eine Serie an, bei der weiße Radkörper mit einem hellblauen Laufbelag Verschmutzungen gut sichtbar machen. Für den Einsatz in korrosiven Umgebungen sind die Räder zudem als rostfreie Edelstahlausführungen erhältlich.

Für Umgebungen, in denen elektrische Entladungen vermieden werden müssen, eignen sich die antistatischen Räder und Rollen. Besonders hervorzuheben sind Modelle, die mit speziellen Reifen aus grauem Elastik-Vollgummi ausgerüstet sind. Sie verursachen keinerlei Fahrspuren und verringern somit nicht nur die Gefahr von Verletzungen und Beschädigungen durch elektrische Schläge, sondern verbessern auch gleichzeitig die Sauberkeit in ihrem jeweiligen Einsatzgebiet.

Räder und Rollen sind in der Hauptgruppe Transporttechnik angesiedelt, in der zudem auch Kugelrollen und Ringschrauben erhältlich sind. Bild: Kipp

