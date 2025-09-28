Rechtssicherheit im Fokus

Der Umgang mit Gefahrstoffen im Betrieb ist komplex und fehleranfällig. Neben gesetzlichen Vorgaben sind fundierte Kenntnisse zu Einstufung, Lagerung und Schutzmaßnahmen entscheidend. Ein Fachseminar der Asecos Academy vermittelt praxisnah, wie Unternehmen Gefahrstoffe sicher und rechtskonform handhaben.

Gefahrstoffverordnung, Sicherheitsdatenblätter und betriebliche Vorgaben stellen Instandhalter und Verantwortliche im Arbeitsalltag vor hohe Anforderungen. Fehler bei der Bewertung von Risiken oder bei der Lagerung können schwerwiegende Folgen haben – von Gesundheitsgefahren bis hin zu Unfällen.

Ein zweitägiges Seminar der Asecos Academy setzt genau hier an und vermittelt ein systematisches Verständnis für das Gefahrstoffmanagement. Ziel ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, Schutzmaßnahmen korrekt abzuleiten und rechtliche Anforderungen sicher umzusetzen.

Im Mittelpunkt stehen zentrale Themen wie die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen sowie die Erstellung rechtssicherer Gefährdungsbeurteilungen. Auch der Umgang mit Sicherheitsdatenblättern und die innerbetriebliche Kennzeichnung werden behandelt.

Darüber hinaus geht es um die Organisation der Lagerung sowie um konkrete technische und organisatorische Schutzmaßnahmen. Praxisbezug schaffen Live-Experimente und ein interaktiver Rundgang, bei dem typische Anwendungen und Lösungen anschaulich vermittelt werden.

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Das Seminar findet am 19. und 20. Mai 2026 in Gründau statt und richtet sich an Fachkräfte aus Instandhaltung, Arbeitssicherheit und Betrieb. Neben der Wissensvermittlung erhalten Teilnehmer zwei VDSI-Punkte im Bereich Arbeitsschutz. Bild: Asecos

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