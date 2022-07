Robur Nachhaltigkeitsbericht 2022

von Zwick am 14. Juli, 2022

Zum zweiten Mal hat die Münchner Industrieservicegruppe einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Nachdem 2021 zunächst der Status quo analysiert und Ziele gesetzt wurden, blickt die Gruppe um CEO Jan-Jörg Müller-Seiler nun auf erste Erfolge zurück, arbeitet an den Herausforderungen des ökologischen Wandels im eigenen Unternehmen und setzt sich neue Ziele für ein ganzheitliches Umdenken im Industrieservice.

Während der Nachhaltigkeitsbericht 2021 noch sehr stark von der Corona-Pandemie und dem Sammeln der Ist-Werte geprägt war, ist der Bericht 2022 (für das Berichtsjahr 2021) geprägt von Wachstum und den Herausforderungen, Prozesse in Wachstumsphasen ökologisch anzupassen oder zu optimieren und damit gesteckte Ziele entsprechend zu erreichen.

Jan-Jörg Müller-Seiler, CEO der Robur Industry Service Group, erklärt: „Wir haben viele der im Bericht des letzten Jahres definierten Ziele erreicht. (…) Wir müssen aber auch ehrlich zugeben, dass wir nicht alle gesetzten Ziele vollständig umsetzen konnten.“

Die Gründe dafür seien vielschichtig, haben zum einen mit der gestiegenen Nachfrage nach der Corona-Pandemie oder mit den Herausforderungen, Prozesse schneller ökologisch umzustellen zu tun. Auch sei der Wechsel von Verträgen mit Lieferanten für Strom zum Beispiel von heute auf morgen nicht so leicht möglich.

Und doch hat sich auch einiges getan. Beispiel: Flugreisen. In 2021 wurden erstmals sämtliche fluggebundenen Mobilitätsleistungen direkt oder im Anschluss kompensiert. Darüber hinaus wurden die Standorte im Hinblick auf die Schaffung einer Elektroladeinfrastruktur überprüft und mit der Umsetzung in 2022 begonnen. Dazu gehört auch die Erweiterung der Fahrzeug- und Flottenrichtlinien im Hinblick auf alternative Transportmöglichkeiten, die ebenfalls in 2022 nun umgesetzt wird.

Der Wechsel auf Ökostrom für die Standorte war dagegen sehr knapp (48 % statt 50 %) nicht erfolgreich – dies lag zum Teil an langfristigen Verträgen, sodass die Gruppe erst in 2022 dieses Ziel erreichen und hoffentlich auch übertreffen wird.

Links:

www.robur-industry-service.com/nachhaltigkeit/

Nachhaltiger Industrieservice als ein Beitrag für ein ganzheitliches Umdenken. Bild: Robur

