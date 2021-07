Robur setzt auf Elektromobilität …

… und gründete deshalb zum 01. Juli die Robur Elmobis GmbH. Dieses Unternehmen fokussiert sich auf Ladeinfrastruktur-Lösungen.

In dem neuen Unternehmen werden alle Aktivitäten und das Wissen rund um die Elektromobilität gebündelt und ausgebaut.

Ein Team aus Spezialisten mit 10-jährigem Wissen und der Erfahrung von ca. 25.000 installierten Ladepunkten fokussiert sich auf den Bereich der Installation, der Wartung und des Service der Ladeinfrastruktur.

„Diese Entwicklung ist die konsequente Fortsetzung erster erfolgreicher Projekte in dem Bereich der Ladesäuleninfrastruktur und E-Mobilität in verschiedenen Unternehmen der Gruppe. Wir wollen in dem Bereich in den nächsten Jahren wachsen und einer der wesentlichen Player im Installations- und Servicebusiness werden“, erklärt Jan-Jörg Müller-Seiler, CEO und Managing Partner der Robur.

„Wir freuen uns, mit der Gründung der Elmobis ein Teil der Robur zu sein und den Bereich Elektromobilität in der Gruppe federführend voranzutreiben. Es ist beeindruckend, welches Know-how in der Robur schon heute vorhanden ist. Das hilft uns enorm weiter, um unser Portfolio für einen schlüsselfertigen Bau weiter auszubauen“, sagt Olaf Becker, Geschäftsführer der Robur Elmobis GmbH. Bild: Robur

