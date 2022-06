Ruckzuck auf sieben Meter Arbeitshöhe

Feiner Zug für das TRBS-konforme Produktsortiment an Stufenleitern: Als erster Anbieter hat die Munk Günzburger Steigtechnik jetzt eine neue Stufen-Seilzugleiter im Programm. Diese lässt sich mit einem Handgriff von einer Länge von 3,62 Meter bis auf 6,42 Meter ausziehen.

Ein paar Züge genügen – und schon ist die Neuheit einsatzbereit. Die Rede ist von der laut Hersteller ersten Seilzugleiter mit Stufen auf dem Markt. Mit dem passenden Zubehör wie Handläufen an der Ober- und Unterleiter, Ausstiegsholm sowie R13-Rutschhemmung erfüllt die Neuheit der Munk Group die Anforderungen für das Arbeitsschutzprämienprogramm der Berufsgenossenschaft BG BAU.

„Als Sprossenleitern sind Seilzugleitern gerade im Handwerk sehr beliebt. Umso wichtiger war es uns, jetzt als erster Hersteller auch eine Seilzugleiter anzubieten, die alle Anforderungen und Normen erfüllt. Wir hatten da vor allem die verschärften Technischen Regeln für die Betriebssicherheit – speziell die TRBS 2121 Teil 2 – im Blick. Da war es nur logisch, eine Stufenversion der Seilzugleiter zu entwickeln“, sagt Ferdinand Munk, Geschäftsführer und Inhaber der Munk Group mit Sitz in Günzburg.

Die neue Stufen-Seilzugleiter mit Gebrauchsmusterschutz der Munk Günzburger Steigtechnik gibt es in zwei Ausführungen: in der Standard-Version und in der Version mit der rutschhemmenden Trittauflage clip-step R13. Diese erfüllt die strengen Vorgaben der höchsten Bewertungsgruppe für Rutschhemmung R13 und sorgt gerade in nassen, ölverschmierten und staubigen Arbeitsbereichen für einen besonders sicheren Tritt und komfortablen Stand.

Gegenüber Sprossen-Seilzugleitern bietet die neue Stufen-Seilzugleiter Anwendern den Vorteil, dass sie – den aktualisierten TRBS-Vorgaben entsprechend – ohne weiteres Zubehör auf jeder Stufe auch länger dauernde Arbeiten ausführen können und macht die Leiter so zu einem Arbeitsgerät, das sich vielseitig einsetzen lässt. Bild: Munk Günzburger Steigtechnik

