Ruwac auf den Messen Nortec und Solids

Auf den Messen setzt Ruwac einen Schwerpunkt bei der Entstaubung, denn wenn Stäube direkt an der Entstehungsstelle abgesaugt werden, bleibt die Umgebung sauberer.

Ruwac startet die Messepräsenz in diesem Jahr mit der Nortec in Hamburg und der Solids in Dortmund. Auf beiden Messen wird der gleiche Schwerpunkt gesetzt, bei dem Ruwac aktuell große Nachfrage registriert: Im Zentrum steht die Entstaubung und das bedeutet, dass Staub nicht (nur) vom Boden oder von Maschinen und Anlagen aufgesaugt wird. Stattdessen wird er automatisch direkt an der Entstehungsstelle abgesaugt.

Das funktioniert bei nahezu allen Arten von Stäuben, von A wie Aluminium (beim Schleifen) bis Z wie Zucker. Auch gesundheitsgefährdende, gröbere oder problematische (z.B. klebrige) Stäube können so aus der Produktion entfernt werden, noch bevor sie sich in der Umgebung verteilen.

Ruwac hat für diese Aufgabe mehrere Baureihen von Entstaubern im Programm – zum Beispiel die DS6-Serie. Sie wird direkt an Maschinen wie Mischern, Reaktoren, Abfüllanlagen oder Verpackungsstationen installiert. Die Kombination aus hoher Luftleistung und darauf abgestimmtem Unterdruckniveau gewährleistet, dass feine und feinste Stäube mit hohem Wirkungsgrad abgesaugt werden.

Die sehr große Filterfläche führt außerdem dazu, dass es nicht frühzeitig zu einer Erhöhung des Differenzdrucks aufgrund der Staubbelegung kommt. Das bedeutet: Die Zeiträume zwischen den Abreinigungszyklen sind lang, die Filtrationswirkung ist konstant und die Lebensdauer des Filterelementes hoch. Mit anderen Worten: Die Ruwac-Entstauber sind nicht nur langlebig, sondern sie arbeiten über die gesamte Lebensdauer mit hoher Effizienz.

Links:

www.ruwac.de

Alle Entstauber im Programm sind für den 24/7-Betrieb konstruiert und lassen sich über die elektronische Steuerung in Gesamtanlagen integrieren bzw. mit diesen koppeln. Tipp: Ruwac wird auf den beiden Messen auch auf eine Sonderaktion aufmerksam machen: Die DS6-Baureihe ist aktuell zu besonders günstigen Preisen lieferbar. Bild: Ruwac

