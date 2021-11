Schaeffler erweitert Optime …

von Zwick am 24. November, 2021

… um eine digitale und intelligente Lösung für ein einfaches Schmierungsmanagement großer Produktionsanlagen.

„Wir vereinfachen mit diesem Produkt die komplexe Aufgabe, Hunderte von Maschinen in ihrer Produktion zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Schmierstoffmenge zu versorgen und verhindern so einen hohen Anteil an Lagerausfällen“, erklärt Rauli Hantikainen, Leiter Strategisches Geschäftsfeld Industrie 4.0 bei Schaeffler.

Hintergrund: In den letzten fünf Jahren erweiterte sich der Schwerpunkt der Entwicklungen von Schaeffler bei der Zustandsüberwachung von einzelnen, systemkritischen Wälzlagerungen in sehr teuren Anlagen zunehmend in Richtung massenhafter und flächendeckender Maschinenüberwachung.

Ein wichtiger Meilenstein gelang Schaeffler dabei mit der batteriebetriebenen, selbstvernetzenden Einkanal-Condition-Monitoring-Lösung Optime, welche die webbasierte Zustandsüberwachung ganzer Produktionsstandorte in kürzester Zeit erlaubt. Die Lösung Optime C1 setzt nun auf das Thema Schmierstoffüberwachung. „Das neue Produkt adressiert die gleichen Maschinentypen, schafft ebenso höchste Transparenz und wird in der Instandhaltung einen Paradigmenwechsel einleiten“, ist Hantikainen überzeugt.

An den neuen automatischen Schmierstoffgeber Concept 1 von Schaeffler wird das batteriebetriebene Optime C1 geschraubt. Letzteres enthält unter anderem einen Kommunikationsbaustein und den Temperatursensor. Zur Gesamtlösung zählen noch ein Gateway und die Optime-App.

Dank der neuen Lösung Optime C1 wird die komplexe Aufgabe vereinfacht, Hunderte von Maschinen in ihrer Produktion zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Schmierstoffmenge zu versorgen. Bild: Schaeffler

