Schaeffler Gruppe übernimmt Melior Motion

Mit dem Erwerb des Zulieferers von Präzisionsgetrieben für die Robotik und andere Automatisierungsanwendungen baut Schaeffler in der Sparte Industrial das Portfolio im Bereich Robotik aus.

Die Melior Motion GmbH hat in mehrjähriger Entwicklung ein Planetengetriebe für Industrieroboter zur Marktreife gebracht, das sich durch hohe Präzision, hervorragende Wiederholgenauigkeit, geringe Geräuschentwicklung und besondere Robustheit auszeichnet. Auf Basis dieser Technologie wurde ein modulares Plattformkonzept entwickelt. Die ersten Getriebe dieser Bauart sind seit 2017 im Markt und bewähren sich bei steigender Nachfrage.

Das Unternehmen, das im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 23 Millionen Euro erzielte, beschäftigt mehr als 100 Mitarbeitende und hat seinen Sitz in Hameln. Ein weiterer Produktionsstandort in China ist in Planung. Derzeitige Hauptabsatzmärkte der Melior Motion GmbH sind Europa und China.

Dr. Stefan Spindler, Vorstand Industrial bei Schaeffler, erklärt: „Mit der Melior Motion GmbH übernehmen wir ein hochinnovatives Unternehmen aus dem Bereich Robotik, das sich auf einem starken Wachstumspfad befindet. Mit der Übernahme ergänzen wir unser noch junges Portfolio für die Aktorik in Robotern und bauen unsere Position als innovativer Zulieferer in diesem wichtigen Geschäftsfeld deutlich aus. Die besonderen Eigenschaften dieses Portfolios werden wir auch als Anwender von Robotern in unseren 75 Schaeffler- Produktionsstätten zur Steigerung der Effektivität nutzen.“

Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Die neueste Generation von Planetengetrieben der Melior Motion GmbH ist für hochpräzise Industrieroboter mit mittlerer bis hoher Traglast für Anwendungen wie Schweißen, Montage und Auftragen von Klebstoffen oder Farben ideal geeignet. Bild: Schaeffler

