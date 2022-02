Schneller Gesundheitscheck fürs Bearbeitungszentrum

von Zwick am 16. Februar, 2022

Wem die Verfügbarkeit und Produktivität seiner Produktionsmaschinen am Herzen liegt, der sollte diese regelmäßig checken lassen. Dazu bietet Starrag den Fingerprint an. Dieses digitale Tool ist kostengünstig, schnell und vor allem aufschlussreich. Der Kunde muss die Maschine lediglich für eine Stunde aus der Produktion nehmen.

So läuft der Online-Fingerprint: Zum vereinbarten Termin meldet sich der Starrag-Remoteservice beim Kunden, der die Maschine für die Untersuchung bereits vorbereitet hat. Das heißt, auf der Maschine befindet sich eine Leerpalette, und es sind keine Werkzeuge eingewechselt, so dass bei den Testläufen jegliche Kollisionsgefahr ausgeschlossen ist. Der Maschinenbediener gibt an der Maschine den Zugriff zum Fingerprint frei.

Jetzt kann der Servicetechniker von Chemnitz aus darauf zugreifen. Er startet ein eigens dafür entwickeltes Programm, das verschiedene Aufgaben abarbeitet. Dazu zählen Frequenzgang- und Schwingungsanalysen sowie ein Kreisformtest. Außerdem werden die Stromaufnahme aller Bearbeitungsachsen, der Verschmutzungs- und Verschleißgrad der Linearmesssysteme sowie Zählerstände und Temperaturdaten erfasst.

Diese Daten werden mit früher erfassten verglichen und analysiert. Spätestens am nächsten Werktag erhält der Kunde ein Ergebnisprotokoll, das alle Zustände aufschlüsselt und gegebenenfalls Vorschläge zur Beseitigung von Fehlern oder für Wartungsarbeiten enthält.

Ohne aufwendige Demontage- und Montagearbeiten bekommt der Anwender eine schnelle und aussagekräftige Analyse über den Verschleißzustand der Hauptbaugruppen der Maschine. Unterm Strich verbucht er dadurch eine gesteigerte Maschinenverfügbarkeit und Produktivität, eine längere Lebensdauer der Maschine sowie niedrigere Werkstückkosten.

Das Angebot zum Online-Fingerprint besteht seit Mitte 2021 – für alle Heckert-Maschinen ab Baujahr 2017 mit Siemens-Operate-Steuerung. Nach und nach wird es auf andere Starrag Produktbereiche ausgerollt. Bild: Starrag

