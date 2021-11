Schuler entwickelt neues Pressenkonzept

von Zwick am 12. November, 2021

Unter dem Namen Triton präsentiert Schuler erstmals eine modulare Baureihe mechanischer Anlagen mit und ohne Servo-Antrieb, die aufgrund ihrer modularen Bauweise nicht nur individuell angepasste Lösungen ermöglichen, sondern auch einen attraktiven Preis.

Die Kunden sind von dem modularen Konzept überzeugt: „Aus diesem Baukasten hat Schuler die perfekte Anlage für uns zusammengestellt, die ideal zu unseren Bedürfnissen passt“, sagt etwa Wolfgang Milinski, Presswerksleiter bei der Isringhausen GmbH Co. KG, einem Hersteller von Sitzsystemen und technischen Federn für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Die Anschaffungskosten bezeichnet Milinski als „wirklich überschaubar“.

„Durch die konsequente Standardisierung der Komponenten gelingt es Schuler, seine Pressen zu einem absolut wettbewerbsfähigen Preis anzubieten“, ergänzt Dmitri Reeva, NRC Production Director von Autoliv Inc., dem weltgrößten Automobilzulieferer von Sicherheitskomponenten. „Die Kombinationsmöglichkeiten sind dennoch riesig, so dass wir eine individuell zugeschnittene Anlage in bester Schuler-Qualität erhalten.“

www.schulergroup.com

„Alle Triton-Pressen sind bereits Industrie-4.0-fähig und damit bereit für die Digitalisierung“, erklärt Frank Klingemann, Leiter der Division Industry bei Schuler. Dank vieler Gleichteile ist auch ein schneller und effizienter Service gewährleistet. Bild: Schuler

