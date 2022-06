Schuler Service jetzt auch in der Slowakei

Vom Ersatzteil, das in ein Päckchen passt, bis hin zur Dutzende Meter langen und tonnenschweren Pressenlinie: So umschreibt Peter Krajcik, der neue Geschäftsführer vom Schuler Service in der Slowakei, das Produktportfolio. An der Grenze zu Tschechien gelegen, sind sein Team und er auch schnell bei Kunden im Nachbarland und innerhalb weniger Autostunden in Österreich oder Ungarn.

„Mit unserer Erfahrung können wir nicht nur Großprojekte wie die Verlagerung von Pressenlinien oder aufwändige Modernisierungen umsetzen“, betont Krajcik. „Schuler führt auch Inspektionen, präventive Wartungen und Sicherheits-Checks durch, die sich schnell bezahlt machen.“

Ziel sei es dabei immer, den Kunden eine möglichst wirtschaftliche Lösung zu bieten: „Dabei profitieren wir von den Leistungen und dem Know-how unseres Service-Center am Schuler-Hauptsitz in Göppingen.“

Links:

www.schulergroup.com

In der Europäischen Union verfügt der Schuler Service zudem über Standorte in Polen (Kędzierzyn-Koźle), Italien (Turin), Frankreich (Strasbourg), Spanien (Barcelona) sowie über einen weiteren in Großbritannien (Walsall). Weltweit ist er unter anderem in Brasilien, Mexiko, den USA, China, Indien und Thailand präsent. Bild: Schuler

Artikel per E-Mail versenden