Seminar: Teilereinigungssysteme maßgeschneidert geplant

17. März, 2022

Das BvL Praxisseminar, das am 12. Mai 2022 (8.30 bis 16.00 Uhr) in 48488 Emsbüren stattfindet, vermittelt Fachwissen zu aktuellen Anforderungen an Teilereinigung und gibt konkrete Handlungshilfen für eine maßgeschneiderte Planung von Reinigungsanlagen.

Seminarteilnehmer erhalten in dieser Präsenzveranstaltung nicht nur wichtige Impulse für eine effiziente Teilereinigung, sondern haben auch die Möglichkeit, Maschinenvorführungen und Waschversuche live zu erleben.

Thematisiert werden hierbei unter anderem die hohen Anforderungen, die moderne Bauteile an die Sauberkeit stellen. Hier sind moderne Reinigungslösungen gefragt, die bis hin zur Fein- und Feinstreinigung den hohen Anforderungen gerecht werden.

Die Teilnahmegebühr liegt bei 180 Euro (zzgl. MwSt.).

Die BvL Oberflächentechnik GmbH ist Experte für industrielle Reinigungstechnik. Bild: BvL

