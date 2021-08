Seminarreihe „Automation on Tour“ von Pilz

Im September und Oktober 2021 führt Pilz nach coronabedingter Pause seine kostenfreie, deutschlandweite Seminarreihe „Automation on Tour“ mit Präsenzterminen fort.

Im Seminar „Maschinensicherheit für Hersteller und Betreiber“ erläutern die Experten von Pilz die aktuell gültigen gesetzlichen Anforderungen an das Betreiben sowie das Herstellen von Maschinen.

Wie mit einem Retrofit die Produktivität und Sicherheit von Maschinen erhöht wird, wann eine Veränderung wesentlich ist und welche Konsequenzen daraus entstehen, sind die Fragen, auf die die praxisorientierte Veranstaltung ebenfalls Antworten gibt.

Darüber hinaus zeigen die Experten anhand von Praxisbeispielen auf, wie Anforderungen zu bewerten sind. Im Mittelpunkt steht hierbei die fachgerechte Umsetzung einer sicheren Schutztürlösung.

Links:

Hier geht es zu den Terminen

Seit 2020 bietet Pilz für seine Seminarreihe „Automation on Tour“ zusätzlich das kompakte Online-Format „Automation on Tour – Web compact“ an. Nach der Sommerpause geht es auch hier ab dem 16. September wieder los. Bild: Pilz