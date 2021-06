Servparc on air: 29.06. bis 01.07.2021

von Zwick am 9. Juni, 2021

Die „Servparc on air“ findet in diesem Jahr als „Digitale Konferenz für Innovationen und Trends im Facility Management“ statt. B&I hat mit Simone Pfisterer, Deputy Vice President bei Veranstalter Mesago, darüber gesprochen, welche Themen im Fokus stehen und was die Teilnehmer konkret auf der Eventplattform erwartet.

Links:

http://servparc.de/

„Während das Programm des ,Prime Channels’ und des ,Expert Channels’ bereits feststeht, wird das des ,Dialogue Channels’ von den Teilnehmern selbst gesteuert, die an dieser Stelle eigene Themen vorschlagen und zu vordefinierten Zeiten mit Gleichgesinnten diskutieren können“, erklärt Simone Pfisterer, Deputy Vice President bei Veranstalter Mesago. Bild: Mesago

