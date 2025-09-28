Sichere Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten

In der Anlagen- und Verfahrenstechnik stellt die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten hohe Anforderungen an Planung, Auslegung und Betrieb von Anlagen. Bei Leckagen können Chemikalien, Öle, Emulsionen oder Prozessflüssigkeiten erhebliche Schäden für Umwelt, Gesundheit und Infrastruktur verursachen. Gesetzliche Vorgaben im Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten sind entsprechend streng, etwa das WHG (Wasserhaushaltsgesetz) oder die AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten). Über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus ist bei der Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten vor allem eine technisch durchdachte Planung und Konzeptionierung von Anlagen wichtig.

In Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten muss ein Austreten dauerhaft verhindert oder frühzeitig erkannt werden. Daher sind insbesondere dichte Behältersysteme, Auffangräume, Leckageüberwachung und beständige Werkstoffe notwendig. Risiken entstehen jedoch häufig nicht nur im Lagertank selbst, sondern auch an Schnittstellen wie Pumpen, Armaturen oder Rohrleitungen.

Pumpen: mehr als nur Beförderung

Pumpen haben eine Schlüsselfunktion beim Fördern von wassergefährdenden Flüssigkeiten. Eine falsche Auslegung kann zu einem ineffizienten Betrieb führen und das Risiko von Leckagen, Dichtungsversagen oder Materialermüdung erhöhen. Mehrere Faktoren spielen hier eine zentrale Rolle.

Wichtig ist unter anderem die chemische Beständigkeit der eingesetzten Materialien für die Pumpen. Je nach Medium kommen unterschiedliche Kunststoffe, Edelstähle oder Sonderlegierungen zum Einsatz. Auch Temperatur, Viskosität und Feststoffanteile beeinflussen die Auswahl des Pumpentyps, etwa Kreiselpumpen, Verdrängerpumpen oder Membranpumpen.

Auch die Abdichtung der Pumpen ist relevant. Bei unkritischen Medien reichen oft einfache Gleitringdichtungen aus. Bei wassergefährdenden Flüssigkeiten sind jedoch häufig doppelte Gleitringdichtungen oder magnetgekuppelte Pumpen sinnvoll. Sie reduzieren das Risiko für den Austritt des Mediums erheblich, insbesondere im Dauerbetrieb.

Darüber hinaus sollte der Betriebszustand der Pumpen nicht vernachlässigt werden. Häufige Lastwechsel, Trockenlauf oder Kavitation wirken sich negativ auf die Lebensdauer von Pumpen aus und erhöhen das Ausfallrisiko. Eine sorgfältige Auslegung unter Berücksichtigung realer Betriebsparameter ist daher essenziell.

Rohrleitungsbau als sicherheitsrelevanter Faktor

Rohrleitungen verbinden einzelne Konzepte zu einem Gesamtsystem. Zugleich sind sie potenzielle Schwachstellen: Fehler in der Planung oder Ausführung können zu Spannungen, Undichtigkeiten oder Rohrbrüchen führen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass das Material der Rohrleitungen auf das Medium abgestimmt ist.

Hier sind Korrosionsbeständigkeit sowie mechanische Eigenschaften wie Druck- und Temperaturfestigkeit besonders relevant. Rohrleitungen sollten zudem so verlegt werden, dass sie spannungsarm montiert sind und ausreichend Bewegungsfreiheit besitzen. So können sie thermische Längenänderungen ausgleichen.

Oft vernachlässigt wird, dass Rohrleitungen fachgerecht befestigt und gestützt werden. Beispielsweise können ungünstig platzierte Rohrschellen oder fehlende Fest- und Loslager langfristig zu Materialermüdung führen. Dies zieht entsprechend auch Risiken für die Betriebssicherheit nach sich.

Erdbebenzonen: Auswirkungen auf Planung und Ausführung

In erdbebengefährdeten Regionen gelten zusätzliche Anforderungen an Anlagen und Rohrleitungssysteme. Der deutschsprachige Raum gilt zwar als insgesamt moderat seismisch aktiv, jedoch existieren auch hier definierte Erdbebenzonen. Dazu gehören etwa der Oberrheingraben, der Niederrhein oder der Alpenrand. Dies kann auch für industrielle Anlagen und den Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten relevant sein.

In Erdbebenzonen müssen Rohrleitungen und ihre Befestigungen so ausgelegt sein, dass sie dynamischen Belastungen standhalten. Dazu zählen flexible Rohrverbindungen, Kompensatoren oder spezielle Halterungskonzepte, die Bewegungen aufnehmen können, ohne die Dichtheit zu gefährden. Starre Konstruktionen erhöhen das Risiko von Rissen oder des Versagens von Flanschen und Schweißnähten.

Auch Pumpen und Tanks sind hierbei betroffen. Sie benötigen geeignete Fundamentierungen und gegebenenfalls zusätzliche Sicherungen, um ein Verrutschen oder Kippen zu verhindern. Seismische Lagen müssen schon in der Planungsphase berücksichtigt werden und in statische Berechnungen sowie die Auswahl der Komponenten einfließen.

Ganzheitliche Planung zahlt sich aus

Die sichere Lagerung von wassergefährdenden Medien lässt sich nicht auf einzelne Komponenten reduzieren. Erst das Zusammenspiel aus geeigneten Werkstoffen, korrekt ausgelegten Pumpen, durchdachtem Rohrleitungsbau und der Berücksichtigung externer Einflüsse wie Erdbeben sorgt für ein belastbares Gesamtsystem.

Für Betreiber bedeutet das: Frühzeitige Planung, realistische Annahmen zu Betriebsbedingungen und die Einbindung von Fachwissen aus Anlagen- und Verfahrenstechnik sind entscheidend. So können nicht nur gesetzliche Anforderungen erfüllt werden, sondern auch Ausfallzeiten, Kosten für Instandhaltungen sowie Umweltrisiken nachhaltig reduziert werden.

Links:

www.goehler.de

Die Firma Göhler, familiengeführt in dritter Generation, ist auf die Planung, den Bau und die Instandhaltung von Anlagen für wassergefährdende Flüssigkeiten spezialisiert. Bild: Göhler

Artikel per E-Mail versenden